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Ямаль: «Самое главное — не обращать внимания на сравнения с Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к сравнениям с экс-игроком каталонцев Лионелем Месси.

«Самое главное — не обращать внимания на эти сравнения. Если тебя сравнивают с лучшими в истории, то это означает, что ты делаешь все правильно. Меня это не беспокоит, но я стараюсь быть собой. Важнее всего создать наследие», — цитирует Marca Ямаля.

В этом сезоне 17-летний Ямаль сыграл в 4 матчах в ла лиге, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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