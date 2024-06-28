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Ямаль о сравнениях с Месси: «Это невероятно. Никто не может быть на его уровне»

Руслан Минаев
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Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о сравнениях с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Месси — лучший игрок в истории. Невероятно, что меня сравнивают с ним, но никто не может быть на его уровне. Надеюсь, в своей карьере я смогу достичь хотя бы половины того, что удалось Лео», — цитирует Ямаля Barca Universal.

Ранее бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус сравнил Ямаля с Месси и Диего Марадоной.

В прошлом сезоне 16-летний Ямаль провел за «Барселону» 53 матча, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
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