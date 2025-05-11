Ямаль: «Было важно победить «Реал», чтобы стать ближе к титулу»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в матче 35-го тура ла лиги.

«Безусловно, победа над «Реалом» была очень важна. Думаю, «Барселона» уже забыла про вылет из Лиги чемпионов. Я сказал маме, что Лига чемпионов бывает каждый год.

Терпение заставляет тебя становиться лучше. «Реал» не создал много явных моментов. Мы будем продолжать бороться. Было важно выиграть, чтобы стать ближе к чемпионству», — цитирует Ямаля AS.

«Барселона» обыграла «Реал» во всех четырех матчах сезона.

Сине-гранатовые набрали 82 очка и лидируют в таблице ла лиги. «Сливочные» с 75 очками идут на второй строчке.