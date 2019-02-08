Ла лига выразила соболезнования в связи с гибелью Салы

Пресс-служба чемпионата Испании в Твиттере выразила соболезнования в связи с гибелью нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на борту самолета на дне Ла-Манша. Игрок летел в расположение валлийской команды, в которую перешел из "Нанта" за несколько дней до крушения.
"Ла лига хотела бы выразить свои искренние соболезнования семье и друзьям Эмилиано Салы. Покойся с миром", - говорится в сообщении.
#LaLiga would like to extend their sincerest condolences to the family and friends of Emiliano Sala. Rest in peace. pic.twitter.com/RaU7yaMzvG– LaLiga (@LaLigaEN) 7 февраля 2019 г.
Загрузка...