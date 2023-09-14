Ла лига стала титульным спонсором клуба из 5-го дивизиона Уэльса с самым длинным названием

Логотип испанской ла лиги появится на форме команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч», выступающей в 5-м дивизионе Уэльса. Соглашение рассчитано на один сезон.

Игроки впервые наденут новые футболки в субботу, когда им предстоит встретиться с «Холихед Таун». Сейчас команда занимает 2-е место в первом дивизионе лиги Западного побережья Северного Уэльса, набрав 3 очка в трех матчах в этом сезоне.

В 2024 году футбольный клуб с самым длинным названием отметит 125-летие. Считается, что длинная форма названия деревни (и одноименного клуба) возникла в XIX веке как попытка привлечь туризм и рекламу.

Также ла лига спонсирует в Великобритании футбольную лигу Блумсбери в северном Лондоне и организует летние лагеря в Англии с участием испанских тренеров, имеющих лицензию УЕФА.