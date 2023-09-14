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Сегодня, 04:23

Ла лига стала титульным спонсором клуба из 5-го дивизиона Уэльса с самым длинным названием

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новая форма клуба.
Фото ла лига

Логотип испанской ла лиги появится на форме команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч», выступающей в 5-м дивизионе Уэльса. Соглашение рассчитано на один сезон.

Игроки впервые наденут новые футболки в субботу, когда им предстоит встретиться с «Холихед Таун». Сейчас команда занимает 2-е место в первом дивизионе лиги Западного побережья Северного Уэльса, набрав 3 очка в трех матчах в этом сезоне.

В 2024 году футбольный клуб с самым длинным названием отметит 125-летие. Считается, что длинная форма названия деревни (и одноименного клуба) возникла в XIX веке как попытка привлечь туризм и рекламу.

Также ла лига спонсирует в Великобритании футбольную лигу Блумсбери в северном Лондоне и организует летние лагеря в Англии с участием испанских тренеров, имеющих лицензию УЕФА.

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Фернандо объявил об уходе из «Севильи» следующим летом
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
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2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
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23.12 18:15
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Реал

 5
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 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

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Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

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И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

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