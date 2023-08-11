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Сегодня, 09:30

Ла лига, 1-й тур: «Севилья» — «Валенсия», «Атлетик» — «Реал» и другие матчи

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Игроки «Реала» Родриго и Федерико Вальверде.
Фото USA Today Sports
1-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Ла Лига. 1-й тур
11 авг, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Райо Вальекано
Испания. Ла Лига. 1-й тур
11 авг, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Валенсия
Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 18:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Жирона
Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Мальорка
Испания. Ла Лига. 1-й тур
12 авг, 22:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал
Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 18:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Осасуна
Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Бетис
Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона
Испания. Ла Лига. 1-й тур
14 авг, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Алавес
Испания. Ла Лига. 1-й тур
14 авг, 22:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Гранада

Расписание всех матчей ла лиги сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата Испании

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
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«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
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4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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