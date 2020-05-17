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Ла лига разрешила клубам проводить групповые тренировки, в которых могут участвовать до 10 человек

14:41

Ла лига разрешила клубам перейти к третьему этапу возобновление сезона-2019/20, сообщает официальный сайт «Барселоны».

В заявлении говорится, что с понедельника, 18 мая испанские команды из высшего дивизиона смогут проводить групповые тренировки, в которых могут участвовать до 10 человек включительно. Ранее футболисты могли заниматься на клубных базах лишь в индивидуальном порядке.

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