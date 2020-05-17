Ла лига разрешила клубам проводить групповые тренировки, в которых могут участвовать до 10 человек
14:41
Ла лига разрешила клубам перейти к третьему этапу возобновление сезона-2019/20, сообщает официальный сайт «Барселоны».
В заявлении говорится, что с понедельника, 18 мая испанские команды из высшего дивизиона смогут проводить групповые тренировки, в которых могут участвовать до 10 человек включительно. Ранее футболисты могли заниматься на клубных базах лишь в индивидуальном порядке.
LATEST NEWS | From Monday, training sessions with groups of up to 10 players, says @LaLigaEN— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) May 17, 2020
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