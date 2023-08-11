Ла лига: расписание и где смотреть матчи 1 тура Испании
Сегодня, 11 августа, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Испании по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура ла лиги.
Расписание и трансляции матчей ла лиги 1 тура (время начала — мск)
20.30. «Альмерия» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Севилья» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
12 августа, суббота
18.00. «Реал Сосьедад» — «Жирона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
20.30. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Атлетик» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
13 августа, воскресенье
18.00. «Сельта» — «Осасуна»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
20.30. «Вильярреал» — «Бетис»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Хетафе» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
14 августа, понедельник
20.30. «Кадис» — «Алавес»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Атлетико» — «Гранада»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -