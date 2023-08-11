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Сегодня, 12:45

Ла лига: расписание и где смотреть матчи 1 тура Испании

Матч «Альмерия» — «Райо Вальекано» откроет новый сезон чемпионата Испании по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Лука Модрич.
Лука Модрич.
Фото USA Today Sports

Сегодня, 11 августа, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Испании по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура ла лиги.

Расписание и трансляции матчей ла лиги 1 тура (время начала — мск)

20.30. «Альмерия» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

22.30. «Севилья» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

12 августа, суббота

18.00. «Реал Сосьедад» — «Жирона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

20.30. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

22.30. «Атлетик» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

13 августа, воскресенье

18.00. «Сельта» — «Осасуна»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

20.30. «Вильярреал» — «Бетис»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

22.30. «Хетафе» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

14 августа, понедельник

20.30. «Кадис» — «Алавес»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

22.30. «Атлетико» — «Гранада»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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