Ла лига проведет турнир по FIFA 21, в котором смогут поучаствовать российские игроки

Испанская ла лига проведет турнир eLaLiga Santander Fan Cup по FIFA 21 в Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а в Азии — соревнование по FIFA Online 4. Сильнейшие киберспортсмены от каждого региона разыграют в финале призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В каждой стране проведут по два чемпионата, победители которых пройдут в следующий этап. Первый турнир для России стартует 30 ноября, а второй запланирован на 7 декабря.

Во втором этапе проведут региональные финалы в Америке, ЕМЕА и Азии. Лучшие игроки пройдут в решающую стадию eLaLiga Santander Fan Cup, которая состоится в Мадриде 8 мая 2021 года.