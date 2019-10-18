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Ла лига просит перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря

18:22

Ла лига направила Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) просьбу провести матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» на 4 декабря. Изначально игра была назначена на 26 октября, но была перенесена из-за протестов в Каталонии. Оба клуба согласились провести игру 18 декабря.

Президент ла лиги Хавьер Тебас в письме отмечает, что на ла лиге лежит ответственность по обеспечению прибыли от трансляции матчей, поэтому лига хочет организовать встречу 4 декабря, несмотря на желания клубов.

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