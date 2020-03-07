Ла лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

Официальный представитель ла лиги Даниэль Серехидо отметил, что пока не рассматривался вариант с переносом матчей из-за коронавируса. Также он добавил, что в УЕФА уже отправлен план возможных изменений в календаре.

— На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации, — цитируют «Известия» Серехидо. — Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения. План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать.