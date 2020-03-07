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Новости   //    Футбол   //    Испания

Ла лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

07:15

Официальный представитель ла лиги Даниэль Серехидо отметил, что пока не рассматривался вариант с переносом матчей из-за коронавируса. Также он добавил, что в УЕФА уже отправлен план возможных изменений в календаре.

— На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации, — цитируют «Известия» Серехидо. — Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения. План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/984261/timur-ganeev/budushchee-futbola-zavisit-ot-ravnykh-uslovii-dlia-komand

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