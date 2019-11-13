Ла лига подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря
15:39
Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря. Как сообщает официальный Twitter ла лиги, эта дата окончательна. Начало в 22.00 по московскому времени.
? #ElClasico date confirmed!— LaLiga (@LaLigaEN) November 13, 2019
? Wednesday 18th December
?? Camp Nou
?? 8:00pm CET#LaLigaSantander pic.twitter.com/hEypgw5Izh
Ранее игра была перенесена из-за акций протеста в Каталонии. Местные жители протестовали против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.
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