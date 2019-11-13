Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря. Как сообщает официальный Twitter ла лиги, эта дата окончательна. Начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее игра была перенесена из-за акций протеста в Каталонии. Местные жители протестовали против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр