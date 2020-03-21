Ла лига перешла в киберформат. Не упусти крутые коэффициенты на «Реал» и «Барселону»!

Скучали без футбола? Он вернулся! И пусть пока только в онлайн, конкуренция обещает быть круче, чем на футбольных полях. В субботу, 21 марта, пройдут матчи турнира Ibai Llanos по киберфутболу в FIFA 20 «Барселона» — «Эйбар» (22.00 — по московскому времени), «Вильярреал» — «Валенсия» (23.00) и «Гранада» — «Реал» (23.30).

Из-за распространения коронавируса практически все крупные футбольные турниры были приостановлены. Популярный испанский блогер Ибай Льянос решил запустить чемпионат между клубами ла лиги в FIFA 20. Команды согласились, и теперь от каждой в турнире участвует по одному игроку.

Сине-гранатовых будет представлять Серхио Роберто, «Эйбар» — Эду Эспозито.

Букмекеры отдают явное преимущество «Барселоне» в матче с «Эйбаром». Так, в БК «Лига Ставок» коэффициент на победу Серхио Роберто — 1,50, на ничью — 6,00, а на выигрыш Эспозито — 3,75.

«Сливочных» будет представлять Марко Асенсио, а «Гранаду» — Хосе Антонио Мартинес.

Букмекеры верят в победу «Реала» над «Гранадой». Так, в БК «Лига Ставок» коэффициент на победу мадридцев 1,55, на ничью — 6,00, а на выигрыш клуба из Андалусии — 3,50.

«Валенсию» Дениса Черышева представит Карлос Солер, а «Вильярреал» — Мануэль Морланес.

Букмекеры отдают незначительное преимущество «Валенсии» в матче с «Вильярреалом». Так, в БК «Лига Ставок» коэффициент на победу «летучих мышей» — 2,00, на ничью — 6,00, а на выигрыш «Вильярреала» — 2,30.

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