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Ла лига ответила на критику отца Месси

16:19
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Журналист Гийом Балаге в своем Twitter опубликовал ответ ла лиги Хорхе Месси — отцу и агенту форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Ранее Месси-старший раскритиковал руководителей элитного дивизиона за трактовку лигой контракта его сына. Он считает, что лига допустила «очевидную ошибку», трактуя условия соглашения. По версии игрока и его отца, срок действия пункта о 700 миллионах долларов отступных истек по окончании прошлого сезона.

В заявлении ла лига настаивает на правильности своей трактовки условий контракта. Утверждается, что сторона игрока анализирует условия контракта вне контекста и их интерпретация далека от буквального значения указанных в нем условий. Поэтому лига настаивает, что позиция, высказанная в предыдущем заявлении, правильная, и желающие приобрести игрока должны заплатить 700 миллионов евро.

35-летний Лионель Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

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