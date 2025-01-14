Ла лига отклонила апелляцию на двухматчевое отстранение Винисиуса

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации оставил в силе двухматчевую дисквалификацию форварда «Реала» Винисиуса, сообщает Marca.

Нападающий получил красную карточку за толчок вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски в матче чемпионата 12-го тура чемпионата Испании (2:1). Представители мадридского клуба утверждали, что по ходу матча голкипер «Валенсии» провоцировал Винисиуса.

«Реал» может также подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD), в противном случае форвард команды пропустит матчи ла лиги с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

В нынешнем сезоне Винисиус забил 26 голов и отдал 20 результативных передач за 48 встреч во всех турнирах.