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Сегодня, 07:06

Ла лига отклонила апелляцию на двухматчевое отстранение Винисиуса

Даниил Аршавский
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Винисиус.
Фото AFP

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации оставил в силе двухматчевую дисквалификацию форварда «Реала» Винисиуса, сообщает Marca.

Нападающий получил красную карточку за толчок вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски в матче чемпионата 12-го тура чемпионата Испании (2:1). Представители мадридского клуба утверждали, что по ходу матча голкипер «Валенсии» провоцировал Винисиуса.

«Реал» может также подать апелляцию в Спортивный административный суд (TAD), в противном случае форвард команды пропустит матчи ла лиги с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

В нынешнем сезоне Винисиус забил 26 голов и отдал 20 результативных передач за 48 встреч во всех турнирах.

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Валенсия» арендовала Ааронса у «Борнмута»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
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18.01 16:00
Жирона – Севилья
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Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
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