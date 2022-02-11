Ла лига отклонила апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса

«Барселона» подала апелляцию на дисквалификацию защитника Дани Алвеса по итогам удаления в матче с «Атлетико».

Тем не менее руководство ла лиги отказало «блаугранас» в возможности сокращения количества матчей, который должен пропустить бразилец, сообщает COPE.Таким образом, футболист не сыграет с «Эспаньолом» и «Валенсией» в рамках чемпионата Испании.

Кроме того, 38-летний защитник пропустит матчи против «Наполи» в Лиге Европы (17 и 24 февраля), поскольку не заявлен на турнир.