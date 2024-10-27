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Сегодня, 14:23

Ла лига осудила проявление расизма в адрес полузащитника «Барселоны» Ямаля и сообщит об этом в полицию

Алина Савинова
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Ла лига опубликовала заявление в связи со скандалом на почве расизма в матче 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра прошла в субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых. По информации Mundo Deportivo, расистским оскорблениям во время матча подвергся нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

«В связи с событиями во время матча «Реал» — «Барселона», в ходе которого наблюдалось недопустимое расистское поведение, ла лига сообщит об оскорблениях и расистских жестах в полицию и проинформирует об этом прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации. Ла лига решительно осуждает эти события и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами», — говорится в заявлении ла лиги.

Ранее в «Реале» заявили, что намерены провести собственное расследование в связи с данным инцидентом. Клуб принес извинения за поведение своих болельщиков во время матча.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Реал» проведет расследование инцидента с расизмом в матче с «Барселоной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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