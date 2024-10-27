Ла лига осудила проявление расизма в адрес полузащитника «Барселоны» Ямаля и сообщит об этом в полицию

Ла лига опубликовала заявление в связи со скандалом на почве расизма в матче 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра прошла в субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых. По информации Mundo Deportivo, расистским оскорблениям во время матча подвергся нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

«В связи с событиями во время матча «Реал» — «Барселона», в ходе которого наблюдалось недопустимое расистское поведение, ла лига сообщит об оскорблениях и расистских жестах в полицию и проинформирует об этом прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации. Ла лига решительно осуждает эти события и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами», — говорится в заявлении ла лиги.

Ранее в «Реале» заявили, что намерены провести собственное расследование в связи с данным инцидентом. Клуб принес извинения за поведение своих болельщиков во время матча.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.