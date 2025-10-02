Ла лига осудила оскорбительные кричалки во время матча «Атлетико» и «Реала»

Ла лига отреагировала на поведение болельщиков «Атлетико» и «Реала» (5:2) в матче 7-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

По данным источника, фанаты обеих команд нарушали установленные правила. Так, болельщики «Атлетико» неоднократно оскорбляли футболистов «Реала» и зрителей на гостевых секторах. Некоторые фанаты гостевой команды использовали нецензурную брань в адрес главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Также болельщики «Атлетико» бросали с трибун небольшие предметы. Они ни в кого не попали.

В ла лиге зафиксировали нарушения в соответствующем протоколе. Организаторы чемпионата осудили такое поведение фанатов. Теперь не исключено, что клубы могут быть оштрафованы.