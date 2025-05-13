Ла лига осудила оскорбительные кричалки фанатов «Барселоны» в матче с «Реалом»

Представители ла лиги зафиксировали 7 оскорбительных скандирований со стороны болельщиков «Барселоны» в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:3), сообщается на сайте организации.

Ла лига предоставила отчет о матче в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Комиссию по борьбе с насилием.

В отчете говорится, что оскорбления в ходе эль-класико доносились со стороны одной и той же трибуны Олимпийского стадиона в Барселоне на 4-й, 27-й, 43-й, 45+3-й, 50-й и 85-й минутах, а также через минуту после финального свистка.

Оскорбления были направлены как в адрес самого «Реала», так и в адрес его президента Флорентино Переса и защитника гостей Рауля Асенсио.