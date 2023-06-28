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Ла лига ослабит ограничения по зарплатной ведомости, но «Барселоне» это не поможет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ла лига ослабит ограничения по зарплатной ведомости, чтобы стимулировать трансферную активность клубов, сообщает Marca.

По данным источника, клубам чемпионата Испании, превысившим лимит заработной платы, разрешат тратить на новичков 50 процентов денег, которые они сэкономили или заработали на сокращениях или продажах этим летом, а не 40 процентов, как это было раньше. Также это число увеличится до 60 процентов, если на игрока будет приходиться 5 процентов от общей стоимости состава.

При этом Marca сообщает, что в «Барселоне» не ждут значительного влияния этого нововведения на покупательские способности клуба.

За счет ухода Жерара Пике, Антуана Гризманна, Серджи Бускетса и Жорди Альбы каталонский клуб частично разгрузила зарплатную ведомость. Ожидается, что «Барса» продолжит двигаться в этом направлении — уйти также могут Самюэль Юмтити и Клеман Лангле.

Ранее бывший менеджер «Барселоны» Жауме Льопис заявил, что суммарный размер долга клуба составляет 3 миллиарда евро.

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Источник: Marca
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