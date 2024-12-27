Ла лига одобрила решение суда не регистрировать Ольмо на вторую часть сезона

Ла лига отреагировала на решение суда о запрете на регистрацию полузащитника Дани Ольмо «Барселоной».

«Ла лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований», — говорится в заявлении.

Руководящие лица чемпионата Испании обратили внимание на Закон о спорте Испании, гласящий, что финансовый фэйр-плей «оказался действительно полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые подали иск в суд первой инстанции. Новое слушание по ситуации с запретом на регистрацию Ольмо состоится 30 декабря.

Полузащитник перешел в «Барселону» этим летом. Каталонцы смогли зарегистрировать его в ла лиге только до конца 2024 года. В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.