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Сегодня, 22:45

Ла лига направила мадридскому «Реалу» письмо с жалобой на пост Винисиуса в соцсетях

Владислав Маслов
Корреспондент
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Руководство испанской ла лиги обратилось в мадридский «Реал» с жалобой на поведение нападающего клуба Винисиуса Жуниора.

Ранее бразилец опубликовал фотографию на своей странице в соцсетях, где он смотрит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (2:0) в своем доме в Мадриде. Игрок не полетел на выезд с командой по причине травмы. На фото Винисиуса на экране телевизора заметен логотип бразильского телеканала TNT Sports, тогда как основным вещателем чемпионата Испании является Movistar.

«Во время матча Винисиус выложил фотографию, на которой он смотрит игру, а на его экране можно увидеть логотип TNT Sports. Это ни что иное, как пиратство. Когда вы находитесь в Испании, вы должны смотреть игры ЛЧ на Movistar», — говорится в заявлении главы ла лиги Хавьера Тебаса.

Винисиус получил повреждение по итогам 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0) 24 ноября и пропустит около месяца. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 18 матчей 12 голов и 5 голевых передач за клуб во всех турнирах.

Джуд Беллингем в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; против &laquo;Ливерпуля&raquo; (0:2) в&nbsp;Лиге чемпионов. «Реал» снова проиграл — но все равно будет в плей-офф. Все благодаря новому формату Лиги чемпионов

Источник: Relevo
Винисиус Жуниор
ФК Реал
Хавьер Тебас
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что решение об участии Захаряна в игре против «Бетиса» будет принято завтра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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38 тур
29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 - : -
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 - : -
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
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