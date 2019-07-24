Ла лига может заблокировать трансфер Гризманна

Президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига может заблокировать трансфер нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" из-за споров по деталям соглашения, сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе "Барселона" объявила о покупке 28-летнего нападающего сборной Франции за 108 миллионов фунтов стерлингов. Однако "Атлетико" настаивает, что этой суммы недостаточно, так как стороны договорились о сделке до 1 июля, когда в контракте игрока еще действовал пункт об отступных в размере 180 миллионов фунтов.

Гризманн уже успел дебютировать в составе "Барселоны" в товарищеском матче против "Челси" (2:1).