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Ла лига мониторит ситуацию с коронавирусом и не планирует переносить класико

23:04

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность переноса матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Игра должна состояться 1 марта в Мадриде. В мире уже были отменены и перенесены некоторые спортивные соревнования из-за эпидемии коронавируса.

— Мы не рассматривали возможность переноса класико или других игр, но в воскресенье мы собрали комиссию по коронавирусу и мониторим ситуацию, — цитирует BarcelonaFI Тебаса.

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