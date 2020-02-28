Ла лига мониторит ситуацию с коронавирусом и не планирует переносить класико

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность переноса матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». Игра должна состояться 1 марта в Мадриде. В мире уже были отменены и перенесены некоторые спортивные соревнования из-за эпидемии коронавируса.

— Мы не рассматривали возможность переноса класико или других игр, но в воскресенье мы собрали комиссию по коронавирусу и мониторим ситуацию, — цитирует BarcelonaFI Тебаса.