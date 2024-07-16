Ла лига: даты стартового тура чемпионата Испании

Чемпионат Испании по футболу сезона-2024/25 стартует 15 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур ла лиги пройдет с 15 по 19 августа. Откроет новый сезон матч «Атлетик» — «Хетафе».

Чемпионат Испании 1-й тур

15 августа, четверг

20.00. «Атлетик» — «Хетафе»

22.30. «Бетис» — «Жирона»

16 августа, пятница

20.00. «Сельта» — «Алавес»

22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

17 августа, суббота

20.00. «Осасуна» — «Леганес»

22.30. «Валенсия» — «Барселона»

18 августа, воскресенье

20.00. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

22.30. «Мальорка» — «Реал»

19 августа, понедельник

20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Полностью расписание чемпионата Испании сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом ла лиги является мадридский «Реал».

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