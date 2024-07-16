Ла лига: даты стартового тура чемпионата Испании
Чемпионат Испании по футболу сезона-2024/25 стартует 15 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур ла лиги пройдет с 15 по 19 августа. Откроет новый сезон матч «Атлетик» — «Хетафе».
Чемпионат Испании 1-й тур
15 августа, четверг
20.00. «Атлетик» — «Хетафе»
22.30. «Бетис» — «Жирона»
16 августа, пятница
20.00. «Сельта» — «Алавес»
22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»
17 августа, суббота
20.00. «Осасуна» — «Леганес»
22.30. «Валенсия» — «Барселона»
18 августа, воскресенье
20.00. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
22.30. «Мальорка» — «Реал»
19 августа, понедельник
20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»
22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»
Полностью расписание чемпионата Испании сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом ла лиги является мадридский «Реал».
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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14
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
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19
|Вальядолид
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20
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -