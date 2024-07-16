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Сегодня, 15:00

Ла лига: даты стартового тура чемпионата Испании

Опубликовано расписание ла лиги сезона-2024/25
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Педри («Барселона»).
Фото Global Look Press

Чемпионат Испании по футболу сезона-2024/25 стартует 15 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур ла лиги пройдет с 15 по 19 августа. Откроет новый сезон матч «Атлетик» — «Хетафе».

Чемпионат Испании 1-й тур

15 августа, четверг

20.00. «Атлетик» — «Хетафе»

22.30. «Бетис» — «Жирона»

16 августа, пятница

20.00. «Сельта» — «Алавес»

22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

17 августа, суббота

20.00. «Осасуна» — «Леганес»

22.30. «Валенсия» — «Барселона»

18 августа, воскресенье

20.00. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

22.30. «Мальорка» — «Реал»

19 августа, понедельник

20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Полностью расписание чемпионата Испании сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом ла лиги является мадридский «Реал».

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
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