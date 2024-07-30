La Gazzetta dello Sport: завтра объявят о переходе Миранчука в МЛС

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport утверждает, что завтра, 31 июля, будет официально объявлено о переходе уже находящегося в США Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Алексей Миранчук провел в Италии три сезона за «Аталанту» и один (на правах аренды) в «Торино».