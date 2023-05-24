Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал своего соотечественника и голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили после его стычки с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

После матча многие обвинили грузинского вратаря в расизме.

«Этот парень и я были вместе с детства, мы вместе жили в академии, вместе делали наши первые шаги в футболе. Несколько людей лучше меня знают, что он всегда будет защищать и помогать своим друзьям и партнерам по команде, когда им это нужно. Георгий — хороший человек с большим сердцем и хороший вратарь. Он просто заступился за своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой в этой борьбе против расизма», — написал Кварацхелия в своих социальных сетях.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.