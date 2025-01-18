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Сегодня, 13:55

Кузнецов считает, что уровень испанского футбола был выше советского

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист «Эспаньола» и ряда других испанских клубов Дмитрий Кузнецов поделился воспоминаниями о своем переходе из ЦСКА в Испанию.

«Естественно, когда переходишь в европейский клуб, все новое — климат, страна, язык... Уровень футбола в Испании был намного выше, чем в СССР. В испанских клубах тренировки были очень интенсивные, также было очень много тактической работы, чего не хватало в советских командах. Ну и сами матчи проходили при полных трибунах. В общем, это высочайший уровень!

Мог ли оказаться в каком топ-клубе? От «Реал Мадрида» и «Барселоны» предложений не было. Но я мог перейти в «Спортинг», «Торино» и «Серветт». Однако тогда у меня ребенок уже в школу пошел — решил никуда не уходить и остаться в испанском чемпионате. Тем более, что уже купил квартиру в Испании», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

59-летний россиянин также известен по игре за «Льейду», «Алавес» и «Осасуну».

Источник: РБ Спорт
ФК Эспаньол
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
9
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
10
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
18
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 - : -
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
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Валенсия – Р. Сосьедад
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Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Килиан Мбаппе

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