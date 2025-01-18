Кузнецов считает, что уровень испанского футбола был выше советского

Бывший футболист «Эспаньола» и ряда других испанских клубов Дмитрий Кузнецов поделился воспоминаниями о своем переходе из ЦСКА в Испанию.

«Естественно, когда переходишь в европейский клуб, все новое — климат, страна, язык... Уровень футбола в Испании был намного выше, чем в СССР. В испанских клубах тренировки были очень интенсивные, также было очень много тактической работы, чего не хватало в советских командах. Ну и сами матчи проходили при полных трибунах. В общем, это высочайший уровень!

Мог ли оказаться в каком топ-клубе? От «Реал Мадрида» и «Барселоны» предложений не было. Но я мог перейти в «Спортинг», «Торино» и «Серветт». Однако тогда у меня ребенок уже в школу пошел — решил никуда не уходить и остаться в испанском чемпионате. Тем более, что уже купил квартиру в Испании», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

59-летний россиянин также известен по игре за «Льейду», «Алавес» и «Осасуну».