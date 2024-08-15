Кутицкий верит, что Захарян сможет закрепиться в «Реал Сосьедад»
Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Думаю, несмотря на тяжелое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедад». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться. Просто сейчас для него самое главное — восстановиться от полученной травмы и вернуться к тренировкам. У него большое будущее», — цитирует Кутицкого Legalbet.
21-летний Захарян выступает в «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
6 августа россиянин перенес операцию на лодыжке после травмы, полученной на тренировке. Согласно информации клубной пресс-службы, восстановление полузащитника займет 2-3 месяца.
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5
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
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19
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20
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Сельта – Алавес
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Лас-Пальмас – Севилья
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Осасуна – Леганес
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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