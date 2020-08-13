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Новости   //    Футбол   //    Испания

Куртуа сменил номер

08:49
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сменил игровой номер, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

Теперь 28-летний бельгиец будет выступать в футболке под номером «1», а не «13», как было ранее. Смена номера стала возможна после того, как «Реал» покинул Альфонс Ареола, выступавший за команду в сезоне-2019/20 на правах аренды из «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Куртуа провел за «Реал» 43 матча и пропустил 32 мяча, бельгиец был признан лучшим вратарем чемпионата Испании.

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