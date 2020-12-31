Куртуа считает, что судьи виноват в неудачном результате матча «Реала» против «Эльче»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (1:1).

«Опять приходится говорить о судьях. Захваты в нашей штрафной он видит и назначает пенальти, а у чужих ворот — можно все. Футболисты «Реала» потратили очень много сил на споры с арбитром, и их не хватило, чтобы добиться победы. Вот так обидно мы потеряли два очка», — цитирует Куртуа Marca.

«Реал» с 33 очками после 16 матчей остался на втором месте. Лидирует «Атлетико» — 35 очков после 14 игр.