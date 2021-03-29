Куртуа уверен, что Азар скоро будет готов выйти на поле после травмы

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал состояние здоровья своего партнера по команде нападающего Эдена Азара.

«После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убежден, что он в лучшей форме, чем когда-либо и скоро будет готов выйти на поле», – цитирует Куртуа Marca.

15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу.

Ранее, 29 марта, стало известно, что 30-летнему футболисту не стали делать операцию и он вернулся в Мадрид из расположения сборной Бельгии, чтобы продолжить реабилитацию.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Футболист пропустил из-за травм 21 игру.