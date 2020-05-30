Куртуа рассказал, чего ему не хватало на карантине

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признался, что из-за пандемии коронавируса месяц не видел детей. Также он рассказал, чего ему не хватало.

— Я разговариваю с детьми, которые живут в пяти минутах, но при этом из-за карантина не видел их уже месяц, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Я могу быть бессимптомным переносчиком и не хочу рисковать, пока не пройдет время и я не буду уверен, что не заражен COVID-19.

Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно шесть-семь-восемь человек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей.

Чего мне больше всего не хватало — это футбола в прямом эфире, матчей НБА, «Формулы-1». По этому я скучаю больше всего.

По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 993 317 человек. Умерших — 365 394, выздоровевших — 2 650 415.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исходов, выздоровело 159 257 человека.