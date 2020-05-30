Куртуа рассказал, чего ему не хватало на карантине
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признался, что из-за пандемии коронавируса месяц не видел детей. Также он рассказал, чего ему не хватало.
— Я разговариваю с детьми, которые живут в пяти минутах, но при этом из-за карантина не видел их уже месяц, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Я могу быть бессимптомным переносчиком и не хочу рисковать, пока не пройдет время и я не буду уверен, что не заражен COVID-19.
Чуть чаще стал звонить друзьям. Но когда играешь в PlayStation, вас обычно шесть-семь-восемь человек, вы болтаете, это то же самое, что звонок. Единственное, что действительно отличалось в этом году, это мой день рождения 11 мая. Сестра приготовила мне сюрприз, записала видео с участием близких мне людей.
Чего мне больше всего не хватало — это футбола в прямом эфире, матчей НБА, «Формулы-1». По этому я скучаю больше всего.
По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 993 317 человек. Умерших — 365 394, выздоровевших — 2 650 415.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исходов, выздоровело 159 257 человека.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/025d-0f86387557e8-47119ffd7367-1000--%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/