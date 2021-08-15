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Куртуа провел 100 матчей за «Реал» в чемпионате Испании

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Тибо Куртуа. Фото ФК "Реал"
Тибо Куртуа. Фото ФК &quot;Реал&quot;
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«Реал» в матче первого тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 4:1.

Для вратаря мадридцев Тибо Куртуа эта игра стала 100-й в составе клуба в ла лиге. За этот период 29-летний бельгиец пропустил 85 мячей и 43 раза сыграл на ноль.

Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. Всего на его счету 130 матчей за клуб, в которых он пропустил 125 мячей и 52 раза сыграл на ноль.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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