Куртуа пропустит класико из-за травмы, участие Родриго под вопросом

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2). 32-летний бельгиец не сможет сыграть против «Барселоны».

«После обследования Куртуа, проведенного медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.

Также под вопросом остается участие в класико нападающего Родриго. В игре с «Боруссией» 23-летний бразилец получил мышечное повреждение. На послематчевой пресс-конференции травму форварда подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Матч «Реала» и «Барселоны» пройдет 26 октября в 11-м туре чемпионата Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.