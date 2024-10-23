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Сегодня, 14:26

Куртуа пропустит класико из-за травмы, участие Родриго под вопросом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2). 32-летний бельгиец не сможет сыграть против «Барселоны».

«После обследования Куртуа, проведенного медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.

Также под вопросом остается участие в класико нападающего Родриго. В игре с «Боруссией» 23-летний бразилец получил мышечное повреждение. На послематчевой пресс-конференции травму форварда подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Матч «Реала» и «Барселоны» пройдет 26 октября в 11-м туре чемпионата Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Реал Мадрид
Тибо Куртуа
ФК Барселона
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
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 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
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 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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