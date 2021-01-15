Куртуа прокомментировал вылет «Реала» из Суперкубка Испании

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после поражения в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (1:2).

«Мы расстроены, очень хотели выиграть и сыграть в финале. Хотели бороться за титул, который выиграли в прошлом году. Думаю, первый гол — результат неудачного паса, а второй мяч был забить после офсайда. Не считаю, что этот проигрыш скажется на нас. Не нужно опускать голову и прекращать работу», — цитирует Куртуа Infobae.

В финале Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Атлетик». Матч состоится 17 января в Севилье. Начало — в 23.00 по московскому времени.