Куртуа: «Рад, что у рефери хватило смелости удалить Паулисту»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Бельгиец в третьей встрече подряд не пропустил голов.

«У нас было три игры с сухим счетом, но я бы предпочел пропустить в игре против «Реал Сосьедад», но победить. Мы улучшили оборону. Сегодня был хороший матч.

Нужно немного защищать Винисиуса. Он очень экспрессивный парень, много двигается с мячом, а защитникам это не нравится. Во многих матчах соперники били много ему по ногам. Я рад, что у рефери хватило смелости удалить Паулисту», — цитирует Football Espana Куртуа.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.