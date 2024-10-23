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Сегодня, 13:25

Куртуа получил травму и может пропустить матч с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в матче против дортмундской «Боруссии» (5:2) в общем этапе Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мадридцев.

32-летнему бельгийцу диагностирована травма приводящей мышцы левой ноги. 26 октября «Реал» на своем поле примет «Барселону» в матче 11-го тура испанской ла лиги.

В текущем сезоне Куртуа провел за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и четырежды отыграл на ноль.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
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Р. Сосьедад – Осасуна
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

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Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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