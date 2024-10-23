Куртуа получил травму и может пропустить матч с «Барселоной»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в матче против дортмундской «Боруссии» (5:2) в общем этапе Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте мадридцев.

32-летнему бельгийцу диагностирована травма приводящей мышцы левой ноги. 26 октября «Реал» на своем поле примет «Барселону» в матче 11-го тура испанской ла лиги.

В текущем сезоне Куртуа провел за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и четырежды отыграл на ноль.