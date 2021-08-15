Куртуа — о «Реале»: «Провел сотый матч в ла лиге за лучший клуб мира»
16:18
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свой сотый матч за клуб в ла лиге против «Алавеса» (4:1) в первом туре.
«Первый тур — и первая победа! Этот матч был особенным для меня, я провел 100-ю игру в чемпионате в этой футболке, представляя лучший клуб мира», — написал бельгиец в Twitter.
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