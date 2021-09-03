Кунде в ярости из-за того, что «Севилья» заблокировала его переход в «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде остался в ярости после того, как не смог перейти в «Челси», сообщает Express со ссылкой на испанские источники.

По сведениям издания, 22-летний француз недоволен тем, что «Севилья» заблокировала его переход в лондонский клуб. Сообщается, что теперь игрок игнорирует звонки главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Мончи.

При этом «Челси» продал Курта Зуму в «Вест Хэм», чтобы освободить место и средства для Кунде.

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года. В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.