Кунде пропустит около месяца из-за травмы

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил травму в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0). На 13-й минуте он был заменен на Алехандро Бальде из-за проблем с ногой.

По информации журналиста L'Equipe Трэйси Родриго, 27-летний француз избежал серьезного повреждения, но на восстановление ему потребуется около одного месяца.

В этом сезоне Кунде принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Мадридская команда выиграла первый матч со счетом 4:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1).

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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