Кунде — о будущем в «Барселоне»: «Я никогда не просил об уходе, так что я никуда не уйду»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отреагировал на слухи о возможном уходе из каталонского клуба. Сообщалось, что футболист недоволен своей позицией в команде.

«Внесу ясность: я никогда не просил об уходе, так что я никуда не уйду», — написал Кунде на своей странице в социальной сети.

Ранее издание Sport.es сообщило, что 24-летнему французу не нравится, что его в основном используют на правом фланге обороны. Сам футболист хочет действовать в роли центрального защитника.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.