Защитник «Барселоны» Кунде: «Я в большом ожидании класико. У нас хорошее предчувствие»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура ли лиги против «Реала».

«У нас хорошие предчувствие, я в большом ожидании класико, игра в таком матче всегда особенная. Теперь она будет еще более особенной, потому что она состоится на «Камп Ноу», — приводит слова Кунде Barca TV.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 19 марта, начало — 23.00 мск.