Кунде отреагировал на переход в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Севильи». Во вторник, 28 июля, было объявлено о договоренности по трансферу игрока.

«Доброй ночи! Очень взволнован и готов начать эту новую главу», — написал Кунде в Twitter.

Muy buenas noches Culers!

Muy ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo cap?tulo ??? pic.twitter.com/WLPlIsHf60 — Jules Kounde (@jkeey4) July 28, 2022

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 44 матчах за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.