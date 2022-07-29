Кунде отреагировал на переход в «Барселону»
Новичок «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Севильи». Во вторник, 28 июля, было объявлено о договоренности по трансферу игрока.
«Доброй ночи! Очень взволнован и готов начать эту новую главу», — написал Кунде в Twitter.
В прошлом сезоне Кунде сыграл в 44 матчах за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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