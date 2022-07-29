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Кунде отреагировал на переход в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Севильи». Во вторник, 28 июля, было объявлено о договоренности по трансферу игрока.

«Доброй ночи! Очень взволнован и готов начать эту новую главу», — написал Кунде в Twitter.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 44 матчах за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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