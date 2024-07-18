Кунде опроверг информацию о том, что ударил свою мать
Защитник сборной Франции Жюль Кунде опроверг информацию о том, что ударил свою мать. По мнению француза, таким образом журналисты пытаются отвлечь внимание от расистской песни игроков сборной Аргентины после победы в Кубке Америки-2024.
«Мне кажется не очень разумным снова публиковать в прессе статью, полную ложной информации, чтобы отвлечь внимание от расистской песни», — написал Кунде в Twitter, прикрепив скриншот статьи.
После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.
17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.
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Лас-Пальмас – Севилья
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Осасуна – Леганес
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