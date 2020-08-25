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Куман заявил Месси на личной встрече, что поблажек в клубе никому не будет

22:27
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
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Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси, утверждает Deportes Cuatro

Голландец твердо заявил, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Отмечается, что встреча прошла не во враждебной, но в напряженной атмосфере.

Месси остался разочарован и недоволен позицией тренера. Хотя Куман специально подчеркивал, что рассчитывает на аргентинца как на одного из ключевых игроков «Барселоны».

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