Куман заявил Месси на личной встрече, что поблажек в клубе никому не будет

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси, утверждает Deportes Cuatro

Голландец твердо заявил, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Отмечается, что встреча прошла не во враждебной, но в напряженной атмосфере.

Месси остался разочарован и недоволен позицией тренера. Хотя Куман специально подчеркивал, что рассчитывает на аргентинца как на одного из ключевых игроков «Барселоны».