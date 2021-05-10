Куман заявил, что не собирается уходить из «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о своем будущем в команде перед матчем с «Леванте» в 36-м туре чемпионата Испании.

«Президент «Барселоны» с первого дня выразил мне доверие. Я не должен беспокоиться о моем будущем в клубе. Придя в клуб, я заключил контракт на два года, поэтому я вижу себя наставником «Барселоны» и в следующем сезоне. Когда он завершится мы обсудим дальнейшие действия с президентом. Сейчас финал ла лиги важнее моего будущего.

Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами. Я не могу контролировать разговоры в СМИ, у всех есть свое мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Куман был назначен на пост главного тренера в августе 2020 года. В текущем сезоне «Барселона» с 75 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании. От идущего первым «Атлетико» команда отстает на два очка.