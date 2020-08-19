Куман заявил, что не оспаривает важность Месси для «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выразил свое восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.

— Это не революция, мы должны стремиться к лучшему для клуба, и если это повлечет за собой изменения, мы внесем их, — приводит слова Кумана El Mundo Deportivo. — Но мы сделаем это, поговорив с игроками.

Решения принимаются мной. Месси имеет контракт, и он настолько важен, что я хочу, чтобы он был в моей команде.

Я не знаю, придется ли мне убеждать Месси остаться. Он — лучший в мире, и вы хотите такого игрока в своей команде, а не наоборот. Со своей стороны, мне нравится работать с Месси, он приносит победы. Очень рад, если он хочет остаться. Мы собираемся обсудить контракты с несколькими игроками, в случае с Месси, я надеюсь, что он будет оставаться здесь еще несколько лет.