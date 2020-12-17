Куман заявил, что «Барселона» вернется на привычное место в таблице

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Сосьедадом» (2:1) в матче чемпионата Испании.

«С такой самоотдачей и игрой мы вернемся туда, где должны быть в таблице. Сегодня «Барселона» провела лучший первый тайм в сезоне. Мы контролировали мяч и отлично прессинговали. Мы заслужили победу», — приводит Goal слова Кумана.

«Барселона» занимает 5-е место в турнирной таблице Испании-2020/21 с 20 очками.