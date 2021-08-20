Куман заявил, что «Барселона» даст Педри двухнедельный отпуск
18:01
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что полузащитнику Педри предоставят двухнедельный отпуск после матча 2-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который состоится 21 августа.
«Мы какое-то время думали о том, что делать с Педри. Мы решили, что после завтрашней игры ему предоставят перерыв на 2 недели.
Он нуждается в этом. Невозможно играть так часто, как это делает он. Он заслуживает как минимум двухнедельного перерыва", — приводит слова Кумана Diario Sport.
В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/koeman-pedri-will-have-a-two-week-break-after-tomorrow-12003881
Читайте также
Французский талант вместо Крыховяка. Кто такой Алексис Бека-Бека, за которого «Локо» отдаст семь миллионов
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю