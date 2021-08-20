Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман заявил, что «Барселона» даст Педри двухнедельный отпуск

18:01
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что полузащитнику Педри предоставят двухнедельный отпуск после матча 2-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который состоится 21 августа.

«Мы какое-то время думали о том, что делать с Педри. Мы решили, что после завтрашней игры ему предоставят перерыв на 2 недели.

Он нуждается в этом. Невозможно играть так часто, как это делает он. Он заслуживает как минимум двухнедельного перерыва", — приводит слова Кумана Diario Sport.

В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/koeman-pedri-will-have-a-two-week-break-after-tomorrow-12003881

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Французский талант вместо Крыховяка. Кто такой Алексис Бека-Бека, за которого «Локо» отдаст семь миллионов
Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд