Куман заявил, что «Барселона» даст Педри двухнедельный отпуск

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что полузащитнику Педри предоставят двухнедельный отпуск после матча 2-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который состоится 21 августа.

«Мы какое-то время думали о том, что делать с Педри. Мы решили, что после завтрашней игры ему предоставят перерыв на 2 недели.

Он нуждается в этом. Невозможно играть так часто, как это делает он. Он заслуживает как минимум двухнедельного перерыва", — приводит слова Кумана Diario Sport.

В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.